بلينكن يؤكد دعم واشنطن للسودانيين في سعيهم لتحقيق الديمقراطية

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم بلاده للمواطنين السودانيين في سعيهم لتحقيق الديمقراطية.

وقال بلينكن في تغريدة على موقع تويتر تحمل أيضا بيانا من الرئيس جو بايدن إن "الولايات المتحدة تواصل دعم الشعب السوداني في كفاحهم السلمي لتحقيق الديمقراطية".

وأضاف بلينكن أن "قوات الأمن السودانية يجب أن تحترم حقوق الإنسان.. أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول".

ومن المتوقع تنظيم مظاهرت اليوم السبت في مختلف أنحاء السودان.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش الجيش في السودان السماح بالمظاهرات.

وقال في روما على هامش قمة مجموعة العشرين إنه يتعين على الجيش إظهار ضبط النفس لتجنب سقوط المزيد من الضحايا.

وأكد أنه "يجب أن يتم السماح للمواطنين بالتظاهر".

وأدان جوتيرش "الانقلاب مجددا ودعا إلى العودة إلى الحكم المدني".