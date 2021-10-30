أزواج وزوجات قادة مجموعة العشرين يحضرون مناسبات ثقافية في اليوم الأول للقمة

استغل أزواج وزوجات قادة الدول والحكومات اليوم الأول من قمة مجموعة العشرين في روما لحضور مناسبات ثقافية.

وكان مستضيفو القمة الإيطاليون قد دعوا الأزواج والزوجات لأول مرة للقيام بجولة مصحوبة بمرشدين في مدرج الكولوسيوم التاريخي اليوم السبت. وبعد غداء في حديقة فيلا بامفيلي الخلابة، جرت زيارة لمتاحف الفاتيكان بما في ذلك كنيسة سيستين.

وكان من بين المشاركين ضيفان من الرجال فقط وهما، يواخيم زاور، زوج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهايكو فون دير لاين، زوج رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ومن المتوقع أن ينضم رؤساء الدول والحكومات إلى أزواجهم وزوجاتهم. وبعد ذلك، دعي الجميع إلى حفل عشاء في منزل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تغيبت عن زيارة الكولوسيوم. ومع ذلك، وفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، انضمت مرة أخرى إلى المجموعة لتناول الغداء.