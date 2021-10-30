تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.ِ

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 والتي جاء في مقدمتها :

39.2% ارتفاعا في الصادرات المصرية لمجموعة العشرين خلال النصف الأول

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين، لتسجل 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنسبة ارتفاع 39.2%، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم.

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المالية: نستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50% خلال 3 سنوات

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة نجحت فى تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبى فى مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

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المشاط: 538 مليون دولار من شركاء التنمية للمشروعات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن قضية الأمن الغذائي أضحت على رأس أولويات كل دول العالم، لاسيما عقب جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد، فضلا عن التغيرات المناخية التي تنعكس تداعياتها السلبية مثل الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة على إنتاجية المحاصيل، وهو ما يهدد في النهاية الأمن الغذائي.

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تراجع 3 جنيهات فى أسعار الذهب محليا

انخفضت أسعار الذهب فى الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، بنحو 3 جنيهات ليسجل عيار 21 الأكثر تداولاً فى مصر 779 جنيها مقارنة بـ782 جنيها أمس، بحسب ما قاله نادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة السابق.

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الملا: زيادة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بالسويس إلى 16 خلال الأشهر المقبلة

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه سيتم مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بالسويس إلى 16 محطة لتخدم أهالي المحافظة، وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن عدد محطات غاز السيارات بالسويس يبلغ حاليا 7 محطات بافتتاح المحطة الجديدة.

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2.76 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخيلة ودمياط فى سبتمبر الماضي

حصلت مصلحة الجمارك 2.76 مليار جنيه ضرائب ورسوما جمركية ورسوما أخرى، بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر سبتمبر الماضي، وفق بيان للمصلحة اليوم.

ووفق الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، تم الإفراج عن مشمول 8 آلاف و407 شهادات جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر سبتمبر الماضى.

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حماية المنافسة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 13 شركة في القطاع الطبي والسياحي

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إثبات المخالفة على ١٣ شركة لامتناعها عن تقديم البيانات والمستندات اللازمة للجهاز فى المواعيد التى حددها لممارسة اختصاصاته في فحص بعض القضايا محل الدراسة.

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