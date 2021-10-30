قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «النصف الثاني من فصل الخريف يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة لأن الجو يتغير بصورة كبيرة»، لافتة إلى ارتفاع درجة الحرارة يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن أمس شهد هطول أمطار أثرت على مناطق مختلفة من القاهرة والدلتا والسواحل الشمالية، مؤكدة أن الأمر مستمر خلال الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أن ذروة الأمطار الليلة على المناطق الساحلية وخاصة أنها بدأت على السلوم ومطروح والعلمين بأمطار غزيرة ورعدية، متوقعة أن تمتد خلال ساعة للإسكندرية ثم تشمل باقي مناطق الساحل الشمالي كبلطيم وبورسعيد ورشيد ودمياط، وبعض مناطق الدلتا ككفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

ولفتت إلى تعرض باقي محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة لأمطار متوسطة الشدة ورعدية في بعض المناطق، قائلة إن كميات الأمطار على السواحل الشمالية تتراوح ما بين غزيرة ومتوسطة وتكون رعدية على معظم مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا، غدًا الأحد.

وذكرت أن درجات الحرارة غدًا الأحد لن تشهد انخفاضًا كبيرًا، لكنها تنخفض قليلًا يوم الاثنين المقبل، منوهة إلى تكون الشبورة على الطرق خاصة السريعة والصحراوية، خلال الفترة المقبلة.