استمرار حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة رغم هطول أمطار متوسطة

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استمرت حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، رغم سقوط أمطار متوسطة على الثغر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، لم تؤثر على حركة سير المشاة والسيارات.

وقال أحمد بريقع المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية - في تصريح له - "إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم".

ووجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أية إشارات من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال؛ حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كل الاستعدادات لإزالة وكسح أي تجمعات لمياه الأمطار لتسهيل الحركة.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.