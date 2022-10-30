استحواذ إيلون ماسك على تويتر يدفع جنرال موتورز إلى إيقاف الإعلانات مؤقتا

دفع استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر، شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات إلى وقف الإعلان على المنصة مؤقتا.

وقالت جنرال موتورز إنها أوقفت مؤقتا إعلاناتها المدفوعة على تويتر، مشيرة إلى أنها تريد المزيد من المعلومات حول اتجاه منصة التواصل الاجتماعي فى ظل ملكيتها الجديدة.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من إتمام الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة تسلا ماسك عملية استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على تويتر.

وقالت الشركة في بيان يوم الجمعة: "نحن نتفاعل مع تويتر لفهم اتجاه المنصة فى ظل ملكيتها الجديدة. كما هو الحال في سياق العمل المعتاد مع تغيير كبير في منصة إعلامية ، قمنا بإيقاف إعلاناتنا المدفوعة مؤقتا".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، طمأن إيلون ماسك معلني تويتر حول مستقبل المنصة.

وقال ماسك في رسالة نشرها على تويتر، إنه لا يريد أن تصبح المنصة "مشهدا مجانيا للجميع حيث يمكن قول أي شيء دون أي عواقب"، على الرغم من وعده المعلن بإعادة التفكير في سياسات الإشراف على المحتوى وتعزيز "حرية التعبير".