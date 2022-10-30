ميقاتي: مرسوم استقالة الحكومة يفتقر إلى أي قيمة دستورية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتى، أن المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور يفتقر لأى "قيمة دستورية".

وأكد أن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم اعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف.

وجاء موقف ميقاتي في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما أن أعلن الرئيس ميشال عون توقيعه مرسوم استقالة الحكومة الحالية.

وغادر ميشال عون، (89 عاما)، والذي شهدت رئاسته انهيارا ماليا كارثيا في لبنان وانفجار مرفأ بيروت، قصر الرئاسة، اليوم الأحد، تاركا فراغا في قمة الدولة اللبنانية.

وقال في كلمة من قصر الرئاسة في بعبدا "لن نقبل بأن يفرض علينا وزراءنا... نحن رفضنا الوصاية في زمن الحرب ولن نقبل بها في يومنا هذا".

وحذر قائلا "مؤسسات الدولة مهترئة لأنّ القيّمين عليها خائفون من عصاً تهدّدهم".