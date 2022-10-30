السوداني: لا توجد جود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد في العراق

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أي شخصية كانت.



وقال السوداني، خلال زيارته هيئة النزاهة الاتحاديَّة "أن الحكومة ستقدم كل الدعم إلى هيئة النزاهة، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أم في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه"، حسب بيان للحكومة العراقية.



وجدد "عزم الحكومة بتشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها المناطة بها على وفق قانونها".



وقال السوداني "الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد".



وذكر رئيس الحكومة العراقية "أنّ أولى المعايير في التعامل مع حكومات الدول هو في مدى التعاون الذي تبديه مع العراق لتسليم المُدانين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المختلسة والمهربة".



ويشكل ملف الفساد الإداري والمالي أكبر الملفات التي تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة بعد تورط شبكات مرتبطة بجهات سياسية عليا وتورط عشرات الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين والمستشارين في ملفات فساد تنظر فيها الهيئات الحقيقية لهيئة النزاهة الاتحادية.