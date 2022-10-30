الأهلي يهنئ الخطيب بعيد ميلاده

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احتفل الحساب الرسمي لنادي الأهلي على فيسبوك، بـ محمود الخطيب رئيس النادي اليوم الأحد، بمناسبة عيد ميلاده الـ 68.

وأتم الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي عامه الـ 68 اليوم الأحد، والذي لعب لصفوف الفريق الأحمر في فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

ونشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء، مقطعًا فيديو لتهنئة الخطيب بمناسبة عيد ميلاده، معلقًا عليه: "عيد ميلاد الأسطورة .. كل سنة وأنت طيب يا بيبو."

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة نظيره الداخلية على ملعب السويس الجديد، يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.