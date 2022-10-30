يقام عزاء الكاتب والروائي الكبير بهاء طاهر، غدا الاثنين، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وذلك بعد صلاة المغرب.

وأكدت يُسر بهاء طاهر، ابنة الروائي الكبير على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عزاء والدى العزيز يوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر 2022 بجامع عمر مكرم بعد صلاة المغرب".

يشار إلى أن الأديب الكبير بهاء طاهر رحل عن عالمنا، عن عمر يناهز الـ87عاما، وهو يعد من أعلام الأدب العربي، وواحدا من أبرز كتّاب جيل الستينيات، وصاحب مسيرة إبداعية حافلة بالأعمال المتفردة في عالم القصة والرواية والترجمة.

وكانت قد شيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد أول أمس الأربعاء، وذلك بمشاركة تشييع الجثمان عدد من المثقفين والأدباء واللنقاد والوزراء والشخصيات العامة من بينهم: المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، والأستاذة أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، والمدير العام لجريدة الشروق أحمد بدير، والكاتب عبد الله السناوي والكاتب الصحفي سيد محمود، والكاتب الصحفي خالد داوود، والفنانة علا رشدي وزوجها الفنان أحمد داوود، والنجم خالد النبوي.

يذكر أن بهاء طاهر قد ولد في محافظة الجيزة في 13 يناير سنة 1935، وعمل مترجمًا في الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1956 و1957، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني الذي كان من مؤسسيه حتى عام 1975 حيث منع من الكتابة. بعد منعه من الكتابة ترك مصر وسافر في أفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما. وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995 حيث عمل مترجما في الأمم المتحدة عاد بعدها إلى مصر حيث يعيش إلى الآن.

حصد خلال مشواره الأدبي على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1998، وجائزة جوزيبي اكيربي الإيطالية سنة 2000 عن خالتي صفية والدير، وجائزة آلزياتور الإيطالية لعام 2008 عن الحب في المنفى، كما حصل على الجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته واحة الغروب.

تم تكريم الكاتب الكبير بافتتاح وزير الثقافة الدكتور صابر عرب ومحافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين لقصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر، ولقصر ثقافة بهاء طاهر قصة فقد تبرع الكاتب الكبير بقطعة أرض يمتلكها عن أهله بالاقصر للدولة من أجل إقامة هذا القصر خدمة لقضايا الثقافة والمثقفين في الأقصر.

من أهم أعماله الإبداعية: الخطوبة (مجموعة قصصية) صدرت عام 1972، بالأمس حلمت بك (مجموعة قصصية) ـ 1984، أنا الملك جئت (مجموعة قصصية)، شرق النخيل (رواية) ـ 1985، قالت ضحى (رواية) ـ 1985، ذهبت إلي شلال (مجموعة قصصية)، خالتي صفية والدير (رواية تم تحويلها إلى مسلسل تليفزيوني)، الحب في المنفى (رواية) 1995، 10 مسرحيات مصرية - عرض ونقد، أبناء رفاعة - الثقافة والحرية، ساحر الصحراء - ترجمة لرواية الخيميائي لباولو كويلو، نقطة النور - رواية، واحة الغروب - رواية، لم أعرف أن الطواويس تطير.