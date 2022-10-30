توافد اللبنانيين على بعبدا للمشاركة بمراسم انتقال الرئيس عون إلى منزله بعد انتهاء ولايته

توافدت أعداد كبيرة من اللبنانيين اليوم الأحد على قصر الرئاسة في بعبدا للمشاركة في مراسم انتقال الرئيس اللبناني ميشال عون من القصر إلى منزله في الرابية بمحافظة جبل لبنان قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية غدا الاثنين؛ وذلك وسط احتفالات رسمية وشعبية.

وأقيمت منصة أمام المدخل الرئيسي لقصر الرئاسة يلقي من عليها الرئيس عون كلمة لمناصريه الذين احتشدوا رافعين أعلام لبنان وأعلام التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ميشال عون) وصور الرئيس عون، حيث انضموا إلى الأعداد الكبيرة من أبناء التيار الذين افترشوا الأرض بمحيط القصر الرئاسي منذ مساء أمس، وباتوا في خيم بمحيط القصر.

وحول المنصة، تم توزيع العديد من مكبرات الصوت الكبيرة التي تردد الأغاني الوطنية وأناشيد التيار الوطني الحر، فيما بدأت كتيبة الحرس الجمهوري في التوافد تمهيدا لبدء مراسم خروج الرئيس في الحادية عشر والنصف ظهر اليوم، حيث تبدأ المراسم بتوديع كبار الموظفين، ثم تقدم كتيبة من الحرس الجمهوري عرضا وتؤدي للرئيس عون التحية وتعزف موسيقى الجيش النشيد الوطني وموسيقى عرض حرس الشرف، وبعد الانتهاء من المراسم الرسمية، يتوجه الرئيس عون إلى منصة خاصة أمام المواطنين المشاركين في وداعه ويلقي كلمة في المناسبة؛ ليغادر بعد الانتهاء في السيارة الرئاسية قصر بعبدا وسط جموع المودعين حتى وصوله إلى منزله في الرابية.

وتولى عون الرئاسة اللبنانية بعد انتخابه في جلسة لمجلس النواب في 31 أكتوبر عام 2016 بعد فراغ رئاسي دام قرابة 9 شهور، وينص الدستور اللبناني على أن يتولى رئيس الجمهورية لدورة واحدة فقط لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.