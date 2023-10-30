تظاهر المئات تضامنا مع القضية الفلسطينية وشعب غزة، ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، في مدينة لاهاي مقر الحكومة الهولندية والمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المتظاهرون بالوقف الفوري والعاجل للقصف الإسرائيلي التزاما بأحكام وقرارات الشرعية الدولية والعمل على إدخال المساعدات إلى غزة في أسرع وقت، وبمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.

وكان كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد زار منطقة معبر رفح من الجانب المصري أمس، وعقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن مكتبه يجري تحقيقا في الجرائم التي ارتُكبت في جميع الأراضي الفلسطينية وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية.

ودعا كريم خان إلى إرسال الأدلة على ارتكاب جرائم الحرب إلى الادعاء العام للمحكمة، واصفا ما تقوم به إسرائيل بـ"الانتهاكات الأخلاقية" غير أنه انتقد أيضا وقائع عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس على مستوطنات غلاف غرة في 7 أكتوبر الجاري.