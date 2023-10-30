الجيش الأوكراني: ضربنا قاعدة دفاع جوي روسية بشبه جزيرة القرم

قال الجيش الأوكراني، الاثنين، إنه ضرب قاعدة دفاع جوي روسية في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود في هجوم شنه بطائرات مسيرة وصواريخ.

وجاء في بيان صحفي صادر عن القوات المسلحة الاوكرانية، أنه قد تم "إطلاق النار بنجاح" على أحد أهداف الدفاع الجوي ذات الأهمية الاستراتيجية، على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، والتي ضمتها روسيا في عام 2014.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن هناك موقعا بالقرب من بلدة أولينيفكا، تعرض للقصف بصواريخ من طراز "اتاكمس" الأمريكية، ما أدى إلى إصابة 17 جنديا وإلحاق أضرار بخمس مركبات.

ومن جانبها، لم تؤكد موسكو تلك التقارير بشكل رسمي. ومع ذلك، نشر حاكم مدينة سيفاستوبول الساحلية المعين من قبل موسكو، ميخائيل رازفوزاييف، عبر تطبيق "تليجرام" اليوم الاثنين، أن قوات "أسطول البحر الأسود" تصدت ليلا لهجوم بطائرة مسيرة قبالة الساحل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إنه تم اعتراض ثمانية صواريخ كروز من طراز "شادو ستورم" فوق شبه جزيرة القرم في هجوم آخر تم شنه في منتصف اليوم تقريبا.

وأضاف رازفوزاييف أنه تم اعتراض "هدفين" فوق سيفاستوبول. وأصيب رجل يبلغ من العمر 57 عاما في ساقه جراء سقوط الحطام.

وتستخدم روسيا شبه جزيرة القرم كقاعدة إمدادات لحربها ضد أوكرانيا، التي تشنها منذ أكثر من 20 شهرا. وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت كييف هجماتها على الأهداف العسكرية في شبه جزيرة القرم.

وشملت أهداف الهجمات الناجحة حوضا هاما لبناء السفن، والعديد من السفن البحرية، وقاعدة أسطول البحر الأسود الروسي، والتي تضررت جميعها بشدة.