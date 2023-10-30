اقتحم حشد من المواطنين في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة بدولة روسيا، مطار محج قلعة؛ بحثا عن الركاب اليهود القادمين من إسرائيل.

وتصدر التريند بالأمس، مقطع فيديو لمجموعة كبيرة من الأشخاص يحاصرون طائرة بعد أن حاصروا فندقًا بحثًا عن ضيوف يهود، واقتحموا المطار بعد ظهور تقارير عن وصول رحلة جوية من تل أبيب إلى المدينة، واضطر الركاب إلى اللجوء للطائرات أو الاختباء في المطار؛ خوفا من التعرض لهجوم.

وذكرت السلطات الصحية المحلية في داغستان، أن 20 شخصا أصيبوا من بينهم 2 في حالة حرجة.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، إن 9 من ضباط الشرطة أصيبوا في الحادث و2 منهم يعالجان في المستشفى.

وصرحت قوات الأمن لوكالة "رويترز"، بأن ركاب الطائرة بخير، بحسب تقرير لصحيفة "الجارديان".

وأشارت وكالة الإعلام الروسية، يوم الاثنين، إلى اعتقال 60 شخصا في وقت لاحق من الواقعة، مضيفة أنه جرى التعرف على هويات 150 من المتظاهرين.

وأظهر مقطع فيديو، نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي مئات الشباب، بعضهم يحمل أعلامًا فلسطينية أو لافتات تدين إسرائيل، وهم يقتحمون مدرج مطار محج قلعة الدولي ويصعدون إلى طائرات متوقفة، محاولين اختراق النوافذ، وشوهد موظفو شركة الطيران وهم يدفعون الركاب إلى داخل الطائرات مع اقتراب الحشود من الطائرة خوفا من التعرض لأذى.

وكُتب على بعض اللافتات التي رفعها المشاركون في الواقعة: "نحن ضد اللاجئين اليهود".

وقال سيرجي ميليكوف رئيس داغستان، إن الحادث كان انتهاكًا صارخًا للقانون، حتى في الوقت الذي يتعاطف فيه الداغستانيون مع معاناة ضحايا تصرفات الأشخاص والسياسيين الظالمين، ويصلون من أجل السلام في فلسطين.

وأضاف ميليكوف عبر تطبيق "تليجرام": "ليست هناك شجاعة في انتظار الغوغاء لأشخاص عزل لم يفعلوا أي شيء محظور".

- أوضاع اليهود في داغستان صعبة

واقعة المطار ليست الوحيدة، الأوضاع في داغستان صعبة على الجالية اليهودية، حيث اقترحت السلطات الدينية المحلية أنها تحتاج إلى إجلاء ما يقدر بنحو 800 عائلة يهودية من جميع أنحاء داغستان، والعديد منهم في مدينة ديربنت الجنوبية.

وقال عوفاديا إيساكوف ممثل الجالية اليهودية المحلية: "الوضع صعب للغاية في داغستان، الناس من المجتمع خائفون ويصلون ولا أعرف ما الذي يجب أن أنصح به، هل يستحق الأمر الرحيل لأن روسيا ليست خلاصنا، ومن غير الواضح أين يجب الهروب".

وتحدثت شخصيات بارزة في داغستان، دعما لفلسطين وضد الدولة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، من بينهم خبيب نورماغوميدوف بطل الفنون القتالية المختلطة السابق وربما الشخصية الأكثر شهرة في داغستان، نشر لأكثر من 35 مليون متابع على "إنستجرام" في وقت سابق من هذا الشهر أن إسرائيل متورطة في إبادة جماعية بغزة؛ مما حشد الناس ضد اليهود.

ولم تقتصر التقارير الأمنية عن الأعمال المعادية لليهود، على محج قلعة فقط بل في نالتشيك وهي مدينة أخرى في منطقة قباردينو-بلقاريا المجاورة، تم إحراق مركز يهودي في وقت سابق من يوم الأحد.

وحاصر المتظاهرون، فندقًا في مدينة خاسافيورت الداغستانية، وقاموا بتفتيش الغرف بحثًا عن اللاجئين اليهود.

وغرد الحاخام بينشاس غولدشميت كبير حاخامات موسكو السابق الذي غادر في عام 2022 بعد أن حرب روسيا وأوكرانيا، قائلاً: "نتلقى تقاريرا من 4 مدن مختلفة في داغستان، عن حشود تطالب بقتل اليهود نتيجة مباشرة لانحياز الحكومة الروسية إلى جانب حماس في هذا الصراع وعدم إدانة أفعال حماس".

وبعد أحداث المطار، صرح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: "تتوقع إسرائيل من السلطات الروسية حماية جميع المواطنين الإسرائيليين وجميع اليهود، والتصرف بشكل حاسم ضد مثيري الشغب وضد التحريض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين".

- بعض الحقائق عن داغستان

تعد داغستان منطقة جبلية تقع في الجزء الشرقي من شمال القوقاز والمنطقة الأكثر تنوعا عرقيا ولغويا في روسيا، وموطنا لما لا يقل عن 40 عرقا مختلفا، وداغستان جمهورية ضمن الاتحاد الروسي ويبلغ عدد سكانها نحو 3.2 مليون نسمة، بحسب الأرقام الرسمية الروسية، وفق تقرير لوكالة "رويترز".

وغالبية الداغستانيين هم من المسلمين السنة، ويُعرف أحيانًا باسم جبل اللغات أو جبل القوميات، حيث لا تشغل بعض المجموعات القومية أكثر من قرية أو قريتين، تم احتلال العاصمة محج قلعة الواقعة على ساحل بحر قزوين الروسي، من قبل الجيش الإمبراطوري الروسي في القرن التاسع عشر وكانت بمثابة ميناء تجاري رئيسي قبل الثورة، وحاليا أصبحت داغستان بمثابة ممر لخطوط أنابيب النفط والغاز الرئيسية التي تمتد من بحر قزوين إلى قلب روسيا.