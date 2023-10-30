جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، توسيع عملياته في غزة، حيث واصل عملياته البرية بالقطاع ليلة الأحد/الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الاثنين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول، إن قوات الجيش "قتلت خلال مواجهات مع مسلحين في قطاع غزة، عشرات الإرهابيين الذين تحصنوا داخل مباني وأنفاق، وحاولوا مهاجمة القوات"، على حد قوله.

وفي أثناء الاحداث، وجهت طائرة تابعة لجيش الاحتلال، من قوات برية تابعة للجيش الإسرائيلي، بقصف موقع يقع داخل مبنى تابع لحركة حماس، "كان بداخله أكثر من 20 ناشطا إرهابيا من حماس"، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن قواته "حددت ليلا إرهابيين مسلحين وموقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في منطقة جامعة الأزهر، ووجهت طائرة مقاتلة لقصفهم".

وكان مسلحون من حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، قد هاجموا إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، وتم أخذ نحو 230 شخصا كرهائن، ضمن عملية "طوفان الأقصى".

ويستمر عدد الشهداء في قطاع غزة في الارتفاع في ظل الهجمات المضادة الشرسة التي تشنها إسرائيل. ووفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، استشهد أكثر من 8 آلاف فلسطيني منذ بدء الحرب.