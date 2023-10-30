مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: اعتقال 4500 من عمال غزة بعد 7 أكتوبر

قال مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان السفير إبراهيم خريشة، إن ما يحدث في قطاع غزة مؤسف ومخالف لكل الأعراف والقوانين القيم والإنسانية والأخلاق، لافتًا إلى اعتقال 4500 من عمال غزة بعد 7 أكتوبر.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الاثنين، أن «ما حدث يوم 7 أكتوبر، لا يجوز إطلاقًا أن يكون الرد عليه باستهداف المدنيين والنساء والشيوخ، وتدمير البنى التحتية، واستهداف الأماكن المحمية بالقانون؛ المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس».

وتابع «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجرم، مستمر في قتل الأبرياء واستطاع أن يحقق نصرًا كبيرًا وبشعًا على أشلاء وجثث الأطفال والنساء والشيوخ والمباني؛ لكنه سقط ومن يؤيده سياسيًا وأخلاقيًا ومعنويًا واستراتيجيًا».

وطلب من عقلاء العالم العمل بما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إقرار وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية لإدخال المساعدات، لافتًا إلى أن «الوضع لا يمكن تخيله مع نقص الماء والكهرباء والوقود والطعام».

وذكر أن مأساة انقطاع الاتصالات والقصف المستمر منذ الجمعة والسبت الماضيين، منعت المسعفين من التعرف على أماكن القصف، وتقديم الخدمات للجرحى والشهداء.