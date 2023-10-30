مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات فرنسية لقطاع غزة

وصل إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم، طائرتي مساعدات فرنسية لصالح قطاع غزة، حيث استقبل الدكتور خالد زايد خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء السفير الفرنسي.

وقال الدكتور، خالد زايد إن طائرتان قدمتا من فرنسا نهار الأحد، الأولى تحمل أطنانا من المواد الغذائية والأدوية والثانية مقدمة من مؤسسة أطباء بلاحدود وتحمل ثلاثون طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفت زايد إلي تخزين المساعدات الإنسانية في مخازن العريش، بواسطة فرق التطوع لنقلها لاحقا الي معبر رفح البري فور السماح بدخول المساعدات الإنسانية.