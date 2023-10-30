قيادي بحركة حماس: الاحتلال لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز عسكري منذ بدء التصعيد

قال القيادي في حركة حماس غازي حمد، إن «دولة وجيش الاحتلال لم يستطيعا تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي منذ بدء الحرب»، مؤكدًا أن «غزة ستبقى عصية على الاجتياح البري الإسرائيلي».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن «اجتياح غزة محاولة لتبييض صورة الاحتلال ورفع معنوياته»، لافتًا إلى التصدي للقوات الإسرائيلية في كل مواقع الاشتباكات وتكبدها خسائر فادحة.

واستطرد: «قدرة كتائب القسام القتالية استطاعت أن ترد الاجتياح الفاشل.. غزة مقبرة للغزاة ولدينا الكثير لنفاجئ به الاحتلال».

وأكد ثقته في تحقيق النصر بتلك المعركة، معقبًا: «النصر حليفنا وواثقون بقوة الله وصمود شعبنا في الداخل، الشعب الفلسطيني قوي ومتماسك وصامد، ولايزال يساند المقاومة الفلسطينية في حربها ضد الاحتلال».

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة صباح اليوم.

وأكدت حركة حماس أن مقاتليها يخوضون «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 8306 شهداء، و21 ألفًا و48 إصابة.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن «عدد الشهداء ارتفع إلى 8306، بينهم 3457 طفلًا و2136 سيدة و480 مسنا، إضافة إلى 21 ألفا و48 إصابة بجراحات مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري».