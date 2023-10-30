رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب على صربيا وكوسوفو مواصلة إجراءات التطبيع بينهما

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، إنه يتعين على كل من صربيا وكوسوفو التحرك بشكل حاسم نحو تطبيع العلاقات بينهما من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في أقوى تعليق حتى الآن من مسؤول بارز في التكتل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي القول أثناء رحلة لها عبر منطقة البلقان اليوم الإثنين، إنه ينبغي على صربيا أن تعلن اعترافها بكوسوفو "بحكم الأمر الواقع"، في حين يجب على كوسوفو أن تنفذ خطة لمنح العرقية الصربية درجة من درجات الحكم الذاتي.

وقالت فون دير لاين في تصريحاتها للصحفيين في بريشتينا وبجوارها رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني: "نعلم جميعا أنه يمكننا تحقيق كل هذا التقدم نحو إلى الأمام والنجاحات إذا قامت كوسوفو وصربيا بتطبيع علاقاتهما ... من الأهمية بمكان لكليهما المشاركة والتعاون".

يشار إلى أنه طلب من الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي العمل على تخفيف حدة التوتر بين بلديهما والاستمرار في المحادثات خلال اجتماع في بروكسل مع القادة الأوروبيين يوم الخميس الماضي.

ولكن التبادل الأعلى للآراء على مستوى بين قادة البلقان، والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أخفق في إحراز أي تقدم ملموس.