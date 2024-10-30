كيف سيؤثر تقييد عمل الأونروا على الفلسطينيين؟

أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل في إسرائيل ومشروع قانون آخر من المرجح أن يؤدي إلى تقليص توزيع المساعدات في قطاع غزة

تدعم الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، بالإضافة إلى البلدان المحيطة، وفي حال تمكنت إسرائيل من عرقلة عمل الأونروا، سيتأثر الفلسطينيون في الضفة وغزة من الخدمات التي تقدمها الوكالة الأممية

في التقرير التالي، نلقي نظرة على خدمات "الأونروا".

تقدم الأونروا مساعدات إنسانية أساسية وحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، وتشمل هذه المساعدات الإغاثة الطارئة والدعم على مدار العام لتلبية احتياجات السكان الفقراء. كما توفر الرعاية الصحية الأولية والدعم للصحة النفسية.

وتشمل خدمات الأونروا أيضاً التعليم، حيث كانت تدير مدارس تضم أكثر من نصف مليون طالب قبل اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الأونروا لتوفير فرص عمل من خلال برامج التمويل الأصغر، ودعم الفلسطينيين الراغبين في تطوير مشاريع مدرة للدخل.

تعمل الأونروا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين لكنها لا تمتلك أو تدير هذه المخيمات، وتقدم خدماتها الإنسانية داخل المخيمات وخارجها لتلبية احتياجات جميع الفلسطينيين المحتاجين.

المرافق الصحية التي تشرف عليها الأونروا

تدير الأونروا 144 مركزاً للرعاية الصحية وتستقبل حوالي 8.5 مليون زيارة مرضية سنوياً. ويعمل لديها أكثر من 3300 موظف في القطاع الصحي، مما يجعلها من أهم جهات التوظيف في القطاع الصحي الفلسطيني.

الخدمات الاجتماعية الأخرى

تشمل برامج الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الأونروا خططاً لدعم النساء في دخول سوق العمل، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تدير برامج تدريب مهني وتقني، وتوفر فرص عمل للفلسطينيين في مراكزها.

وتتنوع البرامج التدريبية التي تديرها الأونروا من تدريب النساء على الحرف التقليدية كالخياطة والتطريز، إلى تقديم خدمات إعادة التأهيل البدني للفلسطينيين المصابين أو ذوي الإعاقة.

كم عدد الأشخاص الذين تخدمهم الأونروا؟

على مدى السنوات السبعين الماضية، اعتمد نحو ستة ملايين فلسطيني على دعم الأونروا

وبحسب موقع الأونروا الإلكتروني: "في عام 2021، تم تسجيل ما يقرب من 545 ألف طفل في مدارس الأونروا (العام الدراسي 2021-2022)؛ ووصلت مساعدات برنامج شبكة الأمان الاجتماعي إلى 398,044 مستفيدًا؛ وتلقى 1.7 مليون شخص مساعدات إنسانية منقذة للحياة"