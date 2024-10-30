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وزير الأوقاف: ندب محمد عبد الرحيم أمينا عاما للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

فهد أبو الفضل
نشر في: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 1:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 1:50 م

أصدر وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، قرارًا بندب الدكتور محمد عبد الرحيم محمد، العميد السابق لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق جامعة الأزهر، للعمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جدير بالذكر، أن عبد الرحيم شغل منصب عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق السابق، وعضو هيئة تدريس بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وأستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر.

وحصل عبد الرحيم على درجة الدكتوراة عن موضوع: العقل في القرآن الكريم وأثره في الفكر الإسلامي، وموضوع رسالته في الماجستير: المذهب العقلي عند ديكارت وأثر الفكر الإسلامي فيه.

وهو عضو محكم بهيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف، ومحاضر بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، وخبير تدريبي بجامعة الدول العربية، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وعمل بجامعة الإمارات بكلية القانون.

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