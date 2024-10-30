قالت الفنانة شيماء سيف، إنها لم تواجه أي تنمر في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وزنها، مشيرة إلى أن الناس كانوا لطفاء معها.

وروت خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، أحد مواقف التنمر التي تعرضت لها، موضحة أنها بطيئة في تناول الطعام لدرجة أنها تتركه ليبرد حتى تجد فيلما يعجبها على التلفزيون أو المنصات عكس زوجها.

وأضافت أن زوجها سريع جدًا في تناول الطعام ويأكله وهو ساخن عكسها، متابعة: «مرة من المرات القلية اللي خرجنا فيها لمكان عام نتبسط ونرجع سعداء، طلبنا الأكل وهو طبعا خلص أكل، وأخذوا طبقه وأنا لسه ببدأ، فأصبحت أنا قدام المجتمع قاعدة بأكل وهو الرفيع الغلبان ما بياكلش».

وذكرت أنها فوجئت بسيدة جاءت لتقول لها: «كفاية يا شيماء، هتروحي فين أكثر من كده؟ جوزك هيطلقك».

وأشارت إلى أنها لا تعرف كيف تتعامل مع هؤلاء الأشخاص في مثل هذه المواقف، قائلة: «هي رمت القنبلة ومشت وأنا بدأت عياط غير طبيعي كان يوم أسود في حياتنا لن أنساه، ومن وقتها لازم في كل مرة نخرج يقعد يأكل بالراحة ويتكدر معايا ويقول لي سرعي الأكل شوية».