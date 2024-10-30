أطباء بلا حدود تعرب عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية على بعلبك- الهرمل

أعربت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، عن قلقها الشديد حيال الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على بعلبك-الهرمل في لبنان.



وقالت المنظمة في بيان "أُجبر الآلاف على البحث عن الأمان نتيجة الهجمات الإسرائيلية، بما في ذلك طاقم المنظمة الذي يقدّم الدعم للأهالي في المنطقة منذ فترة طويلة، ما أدى إلى توقف الأنشطة الإنسانية الأساسية".

وأضاف البيان "يجبر قرار الإخلاء الذي أصدرته القوات الإسرائيلية لمدينة بعلبك والمناطق المحيطة بها جميع السكان على الفرار من دون توفّر الوقت الكافي لذلك أو أي ضمانات للسلامة، كما أنّه يعرّض حياة الناس للخطر".

وطالبت السلطات الإسرائيلية بإعطاء الأولوية لضمان سلامة المدنيين وحفظ كراماتهم أينما كانوا.

وتابعت "في الأسابيع الأخيرة، عمل فريق أطباء بلا حدود في بعلبك-الهرمل ليضمن استمرار الرعاية المقدّمة إلى 4,972 مريضًا يعانون من أمراض مزمنة، كما قدّم أكثر من 1,000 استشارة طبية عامة للنازحين".