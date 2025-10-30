الصحة: مستعدون لتأمين جميع ضيوف المتحف الكبير صحيًا منذ وصولهم المطارات المصرية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة مستعدة لتأمين جميع الضيوف الذين سيحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير، صحيًا؛ منذ لحظة وصولهم للمطارت المصرية، موضحًا أن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، يتابع خطة التأمين الطبي لحفل الافتتاح.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "news ten" المذاع عبر قناة "ten"، أن مطاري القاهرة وسفنكس مجهزان بعيادات متنقلة للتعامل مع حالات الطوارئ الطبية، بالإضافة لـ 50 سيارة إسعاف ممتدة على طول الطريق المؤدي للمتحف المصري الكبير.

وأضاف أن هناك 15 سيارة إسعاف متمركزة أمام المتحف، إلى جانب 8 سيارات إسعاف وسكوترات وعربات جولف طبية تعمل داخل حرمه؛ كما تم تجهيز عدد من العيادات الطبية بكوادر من الاستشاريين والأخصائيين للتعامل مع حالات الطوارئ، في إطار خطة إحالة طبية من ثلاث مستويات إلى مستشفيات مخصصة.

يذكر أن المتحف المصري الكبير سيفتتح رسميًا في 1 نوفمبر وسط حضور عالمي واسع، بعد أن أُغلق أمام الزائرين عقب انتهاء فترة التشغيل التجريبي في 15 أكتوبر الجاري.

وتشهد المنطقة المحيطة بالمتحف استعدادات مكثفة بما في ذلك تطوير المنطقة المحيطة والمحاور المؤدية إليه، واستكمال أعمال التنظيف والتشجير والإنارة، بالإضافة لعمليات تأمين مختلف الجهات الدولية للحفاظ على سير الحدث وتنظيم فعالياته، ومن المنتظر أن يشارك فيها عدد من رؤساء الدول والوفود الرسمية وممثلي المنظمات الدولية إلى جانب شخصيات ثقافية بارزة من مختلف أنحاء العالم.