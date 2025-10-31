باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار عقب محادثات سلام في إسطنبول

أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على الحفاظ على وقف إطلاق النار عقب محادثات سلام في إسطنبول، بعد انهيار حوار بين الجانبين في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقالت الوزارة في بيان صدر بالنيابة عن باكستان وأفغانستان والدولتين الوسيطتين تركيا وقطر إن الطرفين يعتزمان اللقاء مجددا في اجتماع بمستوى أعلى في إسطنبول في السادس من نوفمبر لوضع الصيغة النهائية لكيفية تنفيذ وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان: "وافقت جميع الأطراف على وضع آلية للمراقبة والتحقق من شأنها أن تضمن السلام وتفرض عقوبات على الطرف المنتهك".

وكانت الجولة الجديدة من المفاوضات، التي يسرتها تركيا ودول صديقة أخرى،تهدف إلى تخفيف التوترات الحدودية بين الجانبين اللذين تبادلا إطلاق النار في وقت سابق من الشهر الجاري، مما أسفر عن مقتل عشرات الجنود والمدنيين والمسلحين.

وبرغم انهيار الجولة السابقة من المحادثات، استمر وقف إطلاق النار إلى حد كبيرولم يتم تسجيل أي اشتباكات على الحدود في الأسبوع الجاري.