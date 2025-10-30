ترامب: واشنطن وبكين ستعملان معا لإنهاء حرب أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن واشنطن وبكين سوف تعملان معا من أجل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرته الرئاسية بينما كان في طريق عودته إلى واشنطن: "تحدثنا في هذا الأمر بشكل مطول، وسنعمل سويا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا أن ننجز أي شيء".

ووفقا لترامب، فقد اتفق هو والرئيس الصيني على أن روسيا وأوكرانيا "عالقتان" في طريق مسدود، مضيفا: "ولكنه (الرئيس شي) سيساعدنا وسنعمل سويا بشأن أوكرانيا".

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب بكين عن المحادثات التي جرت في مدينة بوسان الساحلية الكورية الجنوبية.

وكانت هناك تكهنات قبيل عقد الاجتماع بأن ترامب سيحث الصين على وقف وارداتها من النفط الروسي، أو تقليصها، حيث إنها تعد مصدرا رئيسيا للإيرادات التي تمول المجهود الحربي لموسكو.

إلا أن ترامب قال إنه لم يتم التطرق لمسألة النفط الروسي خلال المناقشات.