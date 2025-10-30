 ترامب: واشنطن وبكين ستعملان معا لإنهاء حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 30 أكتوبر 2025 1:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

ترامب: واشنطن وبكين ستعملان معا لإنهاء حرب أوكرانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
جيونججو (كوريا الجنوبية) (د ب أ)
نشر في: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 12:58 م | آخر تحديث: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 12:58 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن واشنطن وبكين سوف تعملان معا من أجل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرته الرئاسية بينما كان في طريق عودته إلى واشنطن: "تحدثنا في هذا الأمر بشكل مطول، وسنعمل سويا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا أن ننجز أي شيء".

ووفقا لترامب، فقد اتفق هو والرئيس الصيني على أن روسيا وأوكرانيا "عالقتان" في طريق مسدود، مضيفا: "ولكنه (الرئيس شي) سيساعدنا وسنعمل سويا بشأن أوكرانيا".

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب بكين عن المحادثات التي جرت في مدينة بوسان الساحلية الكورية الجنوبية.

وكانت هناك تكهنات قبيل عقد الاجتماع بأن ترامب سيحث الصين على وقف وارداتها من النفط الروسي، أو تقليصها، حيث إنها تعد مصدرا رئيسيا للإيرادات التي تمول المجهود الحربي لموسكو.

إلا أن ترامب قال إنه لم يتم التطرق لمسألة النفط الروسي خلال المناقشات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك