زيلينسكي يندد بأحدث هجوم روسي ويدعو لمزيد من العقوبات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المصور الليلي يوم الخميس إن روسيا قصفت محطة طاقة أخرى في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وأضاف زيلينسكي أنه تم استهداف محطة الطاقة الحرارية في سلوفيانسك، وهي أكبر مدينة في منطقة دونيتسك لا تزال تحت سيطرة كييف.

وقال: "للأسف، توفي شخصان"، مضيفا أن عدة أشخاص أصيبوا.

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب واحدة من أعنف الليالي على أوكرانيا منذ بدء الحرب، مع وقوع ضربات عديدة على منشآت الطاقة.

وصف زيلينسكي، الذي يواجه هجمات مستهدفة على البنية التحتية المدنية، هذا الأمر بأنه إرهاب، وقال إن على العالم أن يستجيب. واستشهد بالعقوبات الأخيرة المفروضة على شركات النفط الروسية كمثال على هذه الاستجابة، قائلا إن العقوبات أظهرت تأثيرا واضحا.

دعوات لرد عالمي وتدابير عقابية

ودعا زيلينسكي إلى مزيد من الإجراءات العقابية، وقال:"صادرات النفط هي أساس الغطرسة الروسية، وإذا بقيت العقوبات أو تم تشديدها، فإن روسيا ستتكبد خسائر كبيرة". ووفقا لتقديراته، يمكن أن تخسر موسكو حوالي 50 مليار دولار العام المقبل. وقال إن العقوبات الأكثر صرامة ستكون إجراء قويا لحمل روسيا على وقف الحرب.





