ينظم منتدى الشعر المصري بحزب التجمع، ندوة لمناقشة ديوان «يمشون في السماء.. قصائد إلى عشرين مقتولا بالمعنى» للكاتب والشاعر أحمد الشهاوي، والصادر عن الدار المصرية اللبنانية، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 2 نوفمبر، في الساعة السادسة مساء، بمقر الحزب بوسط البلد.

ويدير الندوة الشاعر والناقد عيد عبدالحليم، ويشارك في المناقشة الشاعر كريم عبدالسلام، والشاعر والروائي علي عطا، والناقد الدكتور جمال العسكري، والناقد أمل سالم.

ويقدم الشهاوي في الكتاب قراءة في حياة من عرفوا بـ«شهداء المعرفة»، من الحلاج والسهروردي إلى ابن المقفع وابن مقلة، متجاوزا حكاية نهاياتهم المأساوية إلى البحث عن المعنى الذي تركوه وراءهم، وظل حاضرا رغم السيوف والفتاوى وإحراق الكتب. وقد نشرت «الكتابة» مؤخرا قصيدة عن السهروردي من الكتاب، مشيرة إلى صدوره عن الدار المصرية اللبنانية.

ويطرح الكتاب سؤالا مركزيا حول مصير الحقيقة والفكرة في مواجهة السلطة، وما إذا كان قتل أصحاب الأفكار قادرا على إنهاء أثرهم، في محاولة لاستعادة أصوات هؤلاء الذين تحولت مآسيهم إلى جزء من الذاكرة الفكرية والثقافية العربية.

ويقول الشهاوي في مقدمة الكتاب: «إنهُ كتابٌ عن الذين خسروا حياتَهم وربحُوا المعنى، عن الذين ظنُّوا أنَّ النارَ قادرةٌ على إنهاء الفكرة، لكنها لم تفعل سوى أن جعلتها أكثر توهجًا»، مؤكدا أن الكتاب لا يأتي بوصفه رثاء لهؤلاء، وإنما استدعاء لأصواتهم من جديد، باعتبارها أصواتا لا تزال قادرة على مساءلة العالم.