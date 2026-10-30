الأهلي يفوز على الزمالك 9-0 في دوري ناشئات التنس

حقق فريق التنس للناشئات، تحت 12 عامًا، بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 9-0، اليوم الجمعة، ليصعد إلى الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ويأتي انتصار فريق التنس للناشئات بالنادي الأهلي على حساب غريمه الزمالك، لتتواصل سلسلة انتصارات الأهلي خلال شهر أكتوبر على مستوى جميع الألعاب.

وكان الأهلي تفوق على الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية في كرة السلة سيدات ورجال، وكرة اليد رجال في بطولتي العالم وأفريقيا، كما فاز في ديربي دوري السيدات ودوري الرجال، بالإضافة كذلك للفوز في دوري كرة الماء للشباب.

كما توج فريق ناشئات التنس الطاولة بالأهلي، تحت 17 عامًا، ببطولة الجمهورية للفرق بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1 في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة، الأسبوع الماضي.