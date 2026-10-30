الذهب يهبط دون 4 آلاف دولار للأونصة ويتجه لثاني خسارة شهرية

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هبطت أسعار الذهب، الجمعة، بأكثر من 1% إلى دون 4 آلاف دولار للأونصة، متأثرة بارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم، فيما يتجه المعدن الأصفر لتسجيل ثاني خسارة شهرية.

وبحلول الساعة 11:00 ت.ج، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% إلى 3990 دولارا للأونصة.

ويأتي انخفاض المعدن الأصفر، الذي يعد من أصول الملاذ الآمن، في ظل تقلبات تشهدها الأسواق العالمية على وقع التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن انعكاس تكاليف الطاقة على معدلات التضخم.

كما يأتي عقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية خلال اجتماعه يومي 27 و28 أكتوبر الجاري.

ويتجه الذهب إلى تسجيل ثاني خسارة شهرية متتالية خلال أكتوبر الجاري، بنحو 3.5%، مقارنة مع سبتمبر الماضي في ظل ارتفاع أسعار النفط واستمرار المخاوف التضخمية.

وفي بقية المعادن النفيسة، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.3% إلى 51.14 دولارا للأونصة، كما هبط البلاتين 3% إلى 1453 دولارا للأونصة.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات وسط مخاوف من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير الماضي، على أسعار الطاقة والتضخم.

وتتعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي، وسط خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز.