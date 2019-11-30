يعاني الكثيرون من "ألم الركبة" على اختلاف أعمارهم، والتي قد تكون بسبب إصابة أو حالة طبية.

وهناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تكون مفيدة للتخفيف من حدة آلام الركبة، وذلك وفقا لما جاء في موقع "تايمز أوف إنديا".

• التدليك مع الزيوت

التدليك هو وسيلة ممتازة للتخفيف من آلام الركبة والمفاصل، فاستخدام بعض الزيوت مع تدليك الركبة "أكثر فاعلية".

وبحسب بعض الدراسات، تعمل زيوت الزنجبيل والبرتقال على تخفيف الألم في الجزء المصاب من الركبة.

• كمادات الماء البارد والساخن:

يمكن أن تكون كلا من الحرارة والضغط البارد مفيدين في تخفيف آلام الركبة، لكن الاختيار يعتمد على نوع الألم الذي تعاني منه.

إذا كان هناك التهابا؛ عليك تجنب الكمادات الساخنة لأنها قد تزيد الوضع سوءا، فالعلاج بالحرارة هو الأفضل للألم المزمن مثل التهاب المفاصل، أما في حالة الإصابات الرياضية؛ استخدم الكمادات الباردة.

• عصير التفاح والخل:

تشير بعض الدراسات إلى أن خل التفاح يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الألم المزمن مثل التهاب المفاصل، وذلك عن طريق خلط نصف كوب من خل التفاح في كوب من الماء، ووضعه على الركبتين يوميا قبل الذهاب إلى النوم.

• الزنجبيل:

زيت الزنجبيل أو مستخلص الزنجبيل أو الزنجبيل الخام كلها جيدة للركبتين، فهذه العشبة المنزلية الشائعة مليئة بمركب "جينجيرول"، وهو مضاد للالتهابات في الطبيعة، ويمكنك تناول شاي الزنجبيل مرتين يوميًا للتخفيف من آلام الركبة.

• الكركم:

الكركم هو توابل سحرية لها تاريخ طويل في الاستخدامات الطبية؛ حيث يحتوي على مركب قوي مضاد للالتهابات يسمى "الكركمين"، والذي يساعد على تخفيف أعراض آلام التهاب المفاصل، فيُضاف الزنجبيل والكركم في كوب من الماء، ويُغلى المزيج لمدة تتراوح بين 12 إلى 15 دقيقة.

• الفلفل الأحمر:

يحتوي الفلفل الأحمر على عنصر نشط يسمى "كبخاخات"، والذي يعمل كمسكن للألم، وذلك عن طريق مزج ملعقة صغيرة من الفلفل مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون؛ لعمل معجون ووضع العجينة على المنطقة المصابة ثم التدليك برفق.

• إبسوم الملح:

يحتوي إبسوم الملح على الماغنيسيوم والكبريتات، وهما عاملان فعالان لتخفيف الآلام.

ويقلل إبسوم الملح من التورم ويخفف الألم؛ حيث يمكن وضع ملعقة منه في الماء، ونقع قدميك فيها لمدة 30 دقيقة.