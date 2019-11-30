ألقت مباحث القاهرة القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل زميله بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب سرقة المجني عليه لمبلغ 250 جنيها حصيلة تسول المتهم بالطريق العام بمنطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور بإحالته للتحقيق.

تلقى قسم شرطة المطرية تلقى إخطارًا من مستشفي المطرية التعليمي يفيد استقبالها جثة شخص "مجهول الهوية" وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالفخذ الأيمن وفور انتقال قوة أمنية إلى المستشتفى تبين وصول المجني عليه عقب نقله بمعرفة الأهالي من ميدان المطرية.

وتبين من تحريات المباحث التي أجراها المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، أن المجني عليه يدعي "و. ا. م" يبلغ من العمر 41 عاما، عاطل، مسجل خطر "سرقة" وبتفريغ كاميرات المراقبة كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة "م .ت .ح" 47 عاما، عاطل، مسجل خطر "مخدرات"، وبتقني الإجراءات تمكنت قوة أمنية من القبض عليه وبحوزته سلاح أبيض "سكين مدممة" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه منذ حوالي أسبوع تواجده بحديقة ميدان المطرية غافله المجني عليه واستولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالي 250 جنيه "حصيلة تسوله بالطريق العام" ولاذ بالفرار، مما أثار حفيظته فعقد العزم على الانتقام منه، وحال علمه بتواجد المجني عليه بالحديقة سدد له طعنة نافذة أودت بحياته.