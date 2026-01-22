برشلونة يفوز على سلافيا براج في ملعبه بدوري أبطال أوروبا

تغلب نادي برشلونة الإسباني على مضيفه، سلافيا براج التشيكي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، لحساب منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب فورتونا أرينا، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات الشوط الأول، قبل أن يسيطر برشلونة على مجريات الشوط الثاني.

وتقدم سلافيا براج في النتيجة بالدقيقة العاشرة، عن طريق اللاعب، فاسيل كوشي، قبل أن يدرك برشلونة التعاقد عن طريق اللاعب، فيرمين لوبيز بتسديدة قوية، بالدقيقة 35.

وفي الدقيقة 43، نجح فيرمين لوبيز من تسجيل الهدف الثاني له ولبرشلونة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن سلافيا براج نجح في إدراك التعادل بالدقيقة 45، بهدف ذاتي، سجله، روبيرت ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 63، تمكن البديل، داني أولمو من تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة بتسديدة رائعة من حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسجل روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع بالدقيقة 70.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 13، التي يحتل بها الفريق المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد سلافيا براج عند النقطة الثالثة، في المركز الـ 34.