سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الموريتاني، مساء الأربعاء، فقدان الاتصال بزروق عسكري على متنه 7 جنود وذلك خلال مشاركته في عملية إنقاذ لقارب معطل قبالة شواطئ العاصمة نواكشوط.

وقال الجيش الموريتاني في بيان: "انقطع الاتصال مع الزورق ليلا أثناء توجهه لتقديم المساعدة لقارب كان قد تعطل شمال غرب ميناء الصداقة بالعاصمة نواكشوط".

وأشار الجيش إلى "استنفار القوات الجوية والبحرية للشروع في عمليات البحث والتي لا تزال متواصلة حتى الآن (20:10 ت.غ)".

وأكد الجيش نجاح سفينة "آركين" التابعة لخفر السواحل في إنقاذ القارب المعطل وسحبه إلى ميناء نواكشوط مع كامل طاقمه، إلا أن مصير الزورق الذي يحمل على متنه 7 جنود لا يزال مجهولاً.

وتشهد السواحل الموريتانية، التي تعد من أغنى مناطق الصيد في العالم، حركة كثيفة للسفن وقوارب الصيد، مما يؤدي أحياناً إلى حوادث اصطدام أو عوائق فنية ناتجة عن معدات الصيد.