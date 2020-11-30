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الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية الداخلية 6 ديسمبر المقبل

السفر - ارشيفية
السفر - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 6:38 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 6:38 م
أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارا من 6 ديسمبر المقبل، ضمن خطة لتخفيف القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية أن الإجراء سيشمل في البداية الرحلات الجوية بين مدن جنوب البلاد، و50 بالمئة من الرحلات الموجهة للشمال.

يذكر أن الجزائر قررت تعليق رحلاتها الداخلية والدولية نهاية مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتقرر فتح المساجد التي تسع لأكثر من 500 مصلٍ، مع التشديد على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية الاحترازية، وفي المقابل تم تمديد حظر التجوال من الساعة الثامنة ليلًا حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي بـ34 ولاية، اعتبارًا من غد الثلاثاء ولمدة 15 يومًا. 

وتم تمديد إجراءات غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، ومد قرار غلق قاعات الرياضة وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، والمراكز الثقافية، وتعليق بعض الأنشطة التجارية، اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا بالولايات الـ34.

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