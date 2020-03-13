 باكستان تسجل 2839 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الإثنين 30 نوفمبر 2020 8:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

باكستان تسجل 2839 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 7:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 7:45 ص

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 398 ألفا و24 حالة، وذلك عقب تسجيل 2839 حالة إصابة جديدة.
وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8025 حالة، وذلك عقب تسجيل 40 حالة وفاة جديدة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 341 ألفا و423 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك