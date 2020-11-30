 الرئيس العراقي يؤكد ضرورة معالجة تداعيات وباء كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 30 نوفمبر 2020 5:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

الرئيس العراقي يؤكد ضرورة معالجة تداعيات وباء كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 4:25 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 4:25 م

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، على ضرورة معالجة تداعيات وباء "كورونا".

 

وذكر مكتب صالح في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر، حيث تم خلال اللقاء معالجة تداعيات وباء "كورونا" الصحية والاقتصادية، وضمان سلامة المواطنين.

 

وأضاف أنه "تم بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، وتوفير مستلزمات إنجاح الانتخابات المقبلة، وتهيئة الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة الازمة الاقتصادية في البلد.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك