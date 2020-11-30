أوكرانيا تسجل 9946 إصابة جديدة و114 وفاة بفيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الإثنين، تسجيل 9 آلاف و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 732 ألفا و625 حالة.

وقال ستيبانوف -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 570 طفلًا و360 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 114 حالة وفاة فيما تماثل 5771 شخصًا للشفاء وانتقل 1161 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.