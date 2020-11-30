 الداخلية تكشف حقيقة فيديو حادث تصادم أسفر عن وفاة شخص بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية تكشف حقيقة فيديو حادث تصادم أسفر عن وفاة شخص بالشرقية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى عطية:
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:18 ص

أفادت المتابعات الأمنية بالنسبة لما تم عرضه بأحد البرامج التلفزيونية بشأن وقوع حادث تصادم بمنطقة الصالحية القديمة بالشرقية أسفر عنه وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

بالفحص تبين أن الواقعة ترجع أحداثها إلى (13) أكتوبر الماضى بسبب سير إحدى السيارات بالاتجاه المعاكس واصطدامها بدراجة بخارية مما نجم عنه وفاة قائدها وإصابة مستقليها على النحو المذكور.


وقد تم في حينه ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث بمحل الواقعة والتحفظ على السيارة والدراجة البخارية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وعرضه على النيابة العامة.

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