إيلي صعب: أعمالنا تأثرت بجائحة كورونا في أول 4 أشهر

قال مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، إن عمله تأثرت بجائحة كورونا خلال أول أربعة أشهر من بدايتها، وتحديدًا على المحال (الملابس الجاهزة).

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الاثنين، أنّ الحركة بدأت تستفيق بعد وعي الناس لما يدور حولهم، معتبرًا أنه من حسنات جائحة كورونا أن جعلت الناس يقبلون أكثر على التعامل "أونلاين".

وأشار إلى أنّ حركة البيع أونلاين ساهمت في تقوية السوق بشكل كبير، مؤكّدًا أن هذا الأمر يناسب جيل الشباب بشكل أكبر خلافًا للأجيال السابقة.

وتابع: "كل الأشياء التي تربينا عليها خسارة أن الشباب الحالي يفوت عليها بالصورة فقط.. بالنسبة قيمة الحاجة هي التي أراها بشكل واقعي".



