 حاول تعطيل حركة السيارات بالتجمع.. ضبط شخص انتحل صفة رجل شرطة - بوابة الشروق
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حاول تعطيل حركة السيارات بالتجمع.. ضبط شخص انتحل صفة رجل شرطة

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 5:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 5:09 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص انتحل صفة رجل شرطة يرتدي ملابس شرطة، حال محاولته تعطيل حركة السيارات بالطريق الدائرى بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

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