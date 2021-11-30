نيللي: يمكن أن أقدم شخصية نفيرتيتي.. رقبتي طويلة زيها

نيللي: أرى في دنيا سمير غانم امتدادا لي.. وهي الأنسب لتقديم الفوازير

نيللي: لا أرى أن حياتي يمكن توثيقها في عمل