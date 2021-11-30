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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص انتحل صفة رجل شرطة يرتدي ملابس شرطة، حال محاولته تعطيل حركة السيارات بالطريق الدائرى بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.