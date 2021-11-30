وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الوادي الجديد المشروعات التنموية ومشروعات «حياة كريمة»

- تنفيذ نحو 177 مشروعاً في مختلف القطاعات الخدمية التى تهم أبناء قرى مبادرة الريف المصري

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ضرورة المتابعة المستمرة للبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات البنية الأساسية بمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة الحالية لسرعة تنفيذها في التوقيتات المحددة وتذليل أي مشكلات تعترض التنفيذ خاصة مشروع المجمع المتكامل للخدمات الحكومية.

جاء ذلك - خلال لقاء شعراوي اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بمقر الوزارة ، وفق بيان اليوم - وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية.

وفى بداية اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادى الجديد نتائج الزيارة الهامة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى المحافظة خلال شهر الجاري لمتابعة تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجارية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة.

وشهد اللقاء متابعة آخر تطورات تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى يتم تنفيذه في 19 قرية و7 وحدات محلية بمركز الفرافرة ، حيث سيتم تنفيذ حوالى 177 مشروعاً في مختلف القطاعات الخدمية التى تهم أبناء تلك القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والكهرباء والإسكان والتربية والتعليم والطرق والزراعة وغيرها ، حيث تستهدف هذه المشروعات المساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطنى قرى مركز الفرافرة.

كما تابع شعراوي معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية ، لافتاً إلى جولاته الميدانية لمتابعة تلك المشروعات على أرض القرى المستهدفة للوقوف على نسب التنفيذ بصورة واقعية وسرعة التغلب علي أي تحديات أو معوقات تواجه عملية التنفيذ لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما تابع شعراوى و الزملوط آخر المستجدات الخاصة ببعض المشروعات الزراعية بالمحافظة وتنفيذ مبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي، خاصة بعد الزيارة التفقدية لرئيس الوزراء مؤخراً لمشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية بالوادى الجديد.

وأكد اللواء محمود شعراوى على الدعم الذى تقدمه الدولة لإحياء إنتاج وصناعة الحرير الطبيعى بالوادى الجديد والتغلب على أية تحديات تواجه تلك الصناعة المهمة والتوسع في زراعة أشجار التوت والتمور بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة المعيلة وتشغيل للشباب من أبناء المحافظة.

وشدد على أهمية الاستغلال الأمثل للمقومات والميزات التنافسية التي تتمتع بها محافظة الوادى الجديد بما يساهم في الجذب السكانى وزيادة معدلات عملية التنمية بالمحافظة وجذب المستثمرين وتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم وإقامة مشروعات في مختلف القطاعات في ظل اهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس الوزراء وتوفير كافة الخدمات للمواطنين بأحدث الأساليب والتيسير عليهم.

وقدم محافظ الوادى الجديد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الدعم الذى يتم تقديمه للمحافظة خلال الفترة الحالية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية التي ستحدث نقلة نوعية للوادى الجديد بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد تطورا كبيرا في كافة القطاعات وتعتبر من المحافظات الواعدة في ظل المقومات الطبيعية التي تتميز بها.

كما شهد اللقاء أيضاً متابعة وزير التنمية المحلية للمشروعات الخاصة بالبنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة ، وجهود الأجهزة التنفيذية برفع التراكمات اليومية من المخلفات والقمامة وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية للحصول على رضا المواطنين.

وقال شعراوى إن المحافظة تسلمت مؤخراً 3 مدافن صحية آمنة بمدن الداخلة والخارجة والفرافرة بتكلفة تصل إلى حوالى 96 مليون جنيه ، للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق أي مقالب عشوائية.

كما تابعا شعراوي و الزملوط جهود الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الوادى الجديد لتنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات عَلِي أراضي وأملاك الدولة واستعادة حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .

وأشار محافظ الوادى الجديد إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بالتنسيق والتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظة لفرض سيادة القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين خاصة بعد نجاح تنفيذ عدد من الإزالات خلال الموجة 18.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود محافظة الوادى الجديد لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت والمبانى الخدمية وتطبيق قرارت اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعلى رأسها عدم السماح لأى موظف بالديوان العام للمحافظة وجميع المراكز والمدن لم يتلق اللقاح المضاد لكورونا بالدخول لعمله إلإ بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل PCR أسبوعى.

وطالب وزير التنمية المحلية بقيام الأجهزة التنفيذية للمحافظة بمتابعة تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بكل حسم وتنفيذ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية للحفاظ علي سلامة وصحة مواطني المحافظة.