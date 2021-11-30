«تعليم الإسكندرية»: واقعة اعتداء مدرسة علي طالب بمدرسة السادات قديمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا لواقعة اعتداء مديرة مدرسة بالإسكندرية، على طالب وإصابته بثقب في الأذن.

وردًا على ما يتم تداوله على صفحات السوشيال ميديا، أكد مصدر بتعليم الإسكندرية أن الواقعة المتداولة تعود إلى حوالي 6 أو 7 سنوات، ويتم إعادة نشر ذات المنشور كل عام، وهي لطالب يُدعى فارس عبدالعليم في منطقة رمل أول، بشأن اعتداء مديرة مدرسة السادات الابتدائية عليه وإصابته بثقب في الأذن.

وتابع: «نهيب بجميع أولياء الأمور ومتابعي مواقع التواصل بعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة وتكدير السلم الاجتماعي، ونناشد الجميع بمتابعة الأخبار من مصادرها الرسمية المتمثلة في الصفحات الرسمية للوزارة ومديرية التربية والتعليم».

واختتم: يؤكد تعليم الإسكندرية حرصه التام على صحة وسلامة جميع أبنائنا الطلاب وحظر استخدام العقاب النفسي والبدني بجميع مدارس المحافظة.