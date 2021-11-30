ليفاندوفسكي: صلاح يظهر أفضل مستوياته والمصريين فخورين به

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أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، أن محمد صلاح، يظهر أفضل مستوياته مع ليفربول في الفترة السابقة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها قناة "أون تايم سبورتس": «صلاح يظهر أفضل المستويات هو مميز ولديه قدرات كبيرة ورائعة».

وأضاف: «اعلم أن المصريين فخورين بصلاح لأنه اللاعب الذي يغير مجريات المباريات ويسجل أهداف هامة لديه قدرات خاصة ويساعد فريقه وزملائه على الانتصارات».

وأكمل مهاجم بايرن ميونخ عن فوزه بأفضل مهاجم في العالم: «أعتقد أنه ليس من الصعب تسجيل أهدافا ولكن يتطلب الأمر العمل الجماعي اسعى لبذل الجهد وتحقيق الأفضل».

وأتم: «إذا فكرت في الجائزة فيجب أن تتحدث عن الأداء وهو ما يأتي بمساعدة الزملاء في الفريق، دون زملاء اللاعب لا يمكن أن يظهر مستواه بهذا الشكل».