لقي ثلاثة أشخاص بولاية ميشيجان الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مصرعهم إثر إطلاق نار في مدرسة ثانوية بالولاية.

وأضافت السلطات أن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص آخرين بجروح في مدينة أوكسفورد بالولاية.

وقال ميشيل ماكابي نائب مسئول الشرطة في مقاطعة أوكلاند بالولاية إن القتلى الثلاثة يعتقد أنهم من الطلبة وأن أحد من تعرض لإطلاق النار كان مدرسا.

وأوضح أن المشتبه فيه صبي عمره 15 عاما وهو في الصف الثاني من المرحلة الثانوية وتم إلقاء القبض عليه من جانب الشرطة بعد دقائق من وصولها لموقع الحادث دون وقوع اشتباك بين الجانبين واستعادت سلاحا ناريا يدويا كان بحوزته وعدة خزن طلقات وجدت بالمدرسة وأنه تم إطلاق ما بين 15 و20 طلقة رصاص في الحادث وأن المشتبه فيه ارتكب الحادث بمفرده.