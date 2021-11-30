 سويسرا تسجل 19 ألفا و405 إصابات جديدة بكورونا و29 حالة وفاة - بوابة الشروق
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سويسرا تسجل 19 ألفا و405 إصابات جديدة بكورونا و29 حالة وفاة

 (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 9:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 9:18 ص

 سجلت سويسرا 19 ألفا و405 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 29 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و6 آلاف و239 إصابة، وترتفع الوفيات إلى 11 ألفا و500 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 11 مليونا و667 ألفا و889 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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