الأمم المتحدة: أكثر من ألف قتيل خلال هجوم الدعم السريع على مخيم بدارفور في أبريل

ذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن أكثر من 1000 مدني قتلوا عندما سيطرت ميليشيا الدعم السريع على مخيم للنازحين في منطقة دارفور في أبريل الماضي، نحو ثلثهم تعرضوا لعمليات إعدام خارج نطاق القانون.

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان مصاحب للتقرير المكون من 18 صفحة "مثل هذا القتل المتعمد للمدنيين أو من يعجزون عن القتال قد يشكل جريمة حرب تتمثل في القتل العمد"، وفقا لوكالة رويترز.

من جانبها، أعلنت شبكة أطباء السودان، مقتل 234 من الكوادر الطبية وإصابة 507 وفقدان 59 آخرين منذ اندلاع الحرب في البلاد بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في أبريل 2023.

وقالت الشبكة الطبية غير الحكومية في بيان، إنها وثقت منذ بدء الحرب مقتل أكثر من 234 من العاملين في القطاع الصحي، وإصابة أكثر من 507 آخرين، فيما لا يزال مصير 59 مفقودا، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت أن 73 من الكوادر الطبية محتجزون في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، في أوضاع "بالغة السوء"، بمناطق تخضع لسيطرة "الدعم السريع".

وأكدت الشبكة أن هذه الأرقام تعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية التي تكفل حمايتهم أثناء النزاعات.

وطالبت جميع أطراف النزاع بوقف الانتهاكات، وحماية الكوادر الطبية، والإفراج عن المحتجزين، والكشف عن مصير المفقودين. كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل حماية العاملين في القطاع الصحي وضمان وصولهم الآمن.

إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري في الجيش السوداني لشبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن طائرات بدون طيار "درونز" تابعة لـ"الدعم السريع" قصفت محطات للكهرباء في ولاية نهر النيل شمال البلاد، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدن عدة، في حين أكدت مصادر أخرى سقوط قتلى جراء هجمات بالدرونز في مناطق متفرقة شمال وجنوب البلاد.

وأوضح المصدر أن القصف استهدف محطات التحويل الرئيسية في مدينتي عطبرة والدامر، مما تسبب في خروج الخدمة عن المدينتين ومدن أخرى بينها شندي. كما أكدت مصادر عسكرية للجزيرة أن المضادات الأرضية للجيش السوداني تصدت لعدد من الدرونز التي استهدفت مواقع مدنية في مدينة عطبرة.

من جهتها، أعلنت شركة كهرباء السودان مقتل شخصين من عناصر الدفاع المدني إثر الهجوم الذي استهدف محطة كهرباء "المقرن" في عطبرة. وأكدت الشركة انقطاع التيار الكهربائي في ولايات عدة بعد تعرض محولات التغذية لإصابات مباشرة.

يشار إلى أن الحرب التي اندلعت في السودان منتصف أبريل 2023 تسببت في مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا. وما زالت ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، تشهد اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.