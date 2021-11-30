سفير مصر بجنوب إفريقيا: إصابات «أوميكرون» تقدر بالعشرات بين 3000 حالة كورونا يومية

قال السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا، إنَّ الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" تبلغ العشرات من بين نحو ثلاثة آلاف إصابة بالكوفيد تسجل يوميًّا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الاثنين، أن الحالات الـ3000 لا تعتبر عددًا كبيرًا، باعتبار أنّ ذروة الموجة الثانية في شهر يناير الماضي كان تصل إلى تسجيل 21 ألف حالة يوميًّا، وفي الموجة الثالثة (يوليو) بلغت 26 ألف حالة.

وأوضح أنّ السلطات الجنوب إفريقية منشغلة بالتعرف على حجم انتشار هذا المتحور وحجم التغير بينه مقارنة بمتحورات سابقة، ومدى كفاءة اكتشافه عبر وسائل التحليل الحالية، وطبيعة الأعراض، وكفاءة اللقاحات المستخدمة.

وأشار إلى أنّه لا يمكن الجزم بأي من هذه العوامل بالنظر إلى عدد الحالات المصابة لا يزال بسيطًا، وبالتالي يستغرق الأمر عدة أسابيع لرسم صورة أكثر دقة.

وأفاد بأنّ هناك حالة من الرفض في جنوب إفريقيا لحالة الإغلاق التي اتبعتها الكثير من الدول، ويبررون هذا الأمر بأنّه لا يوجد دليل علمي على هذا الأمر، فضلًا عن أن هناك دولًا أخرى ظهر فيها متحور أوميكرون ولم يتم اتخاذ بشأنها.

وتابع: "جنوب إفريقيا تعتبر نفسها تتعرض للعقاب على تقدمها العلمي وقدرتها على اكتشاف المتحورات والشفافية في الإفصاح عنها".