مجلس حكماء المسلمين يقرر ضم شخصيات نسائية للعضوية

قرر مجلس حكماء المسلمين خلال جلسة اجتماعه الدوري المنعقد في دبي اليوم الثلاثاء، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، ضم شخصيات نسائية لعضوية المجلس، ممن تنطبق عليهم معايير الاختيار والعضوية، إيمانًا من المجلس بدور المرأة ومكانتها، وضرورة تمكينها من مختلف المواقع القيادية.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المجلس، فقد أوصى أوصى فضيلة الإمام الأكبر بضرورة مراعاة التنوع والتمثيل الجغرافي للمرشحات للعضوية، على أن تكون الشخصيات ممثلة لمجتمعات متباينة ثقافيا واجتماعيا، ومن فئات عمرية مختلفة، حتى ينعكس ذلك على إثراء طرح الموضوعات ومناقشة القضايا من مختلف زواياها، مؤكدا أن ضم سيدات للمجلس هو تطبيق عملي لتمكين المرأة، وسيسهم بشكل إيجابي في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمرأة والفتيات.

واتفق الأعضاء على مناقشة الأسماء المطروحة على أن يتم إعلان الأسماء بشكل رسمي خلال الاجتماع القادم للمجلس، والذي من المقرر أن يتم عقده بالعاصمة البحرينية المنامة.