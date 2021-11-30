الهند تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ مايو 2020 بإحصاء 6990 حالة

سجلت الهند 6 آلاف و990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ مايو 2020؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و587 ألفا و822 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة /إنديا توداي/ اليوم الثلاثاء، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 468 ألفا و980 شخصا بعد وفاة 190 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 10 آلاف و116 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و18 ألفا و299 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 100 ألف و543 حالة.